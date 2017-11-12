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В Мариуполе надругались над девочкой-подростком. Насильник задержан

12.11 в 11:16

Сообщение о преступлении сексуального характера в отношении 15-летней девочки поступило в полицию вчера вечером.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Был проведен комплекс первоочередных мер, в результате личность злоумышленника установлена.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.152 «Изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего» УК Украины.

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2017-11-12 11:16:00
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