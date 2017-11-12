В Мариуполе надругались над девочкой-подростком. Насильник задержан
12.11 в 11:16
Сообщение о преступлении сексуального характера в отношении 15-летней девочки поступило в полицию вчера вечером.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Был проведен комплекс первоочередных мер, в результате личность злоумышленника установлена.
По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.152 «Изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего» УК Украины.
/uploads/news/964x620/xVw6ej4s.jpg
2017-11-12 11:16:00
Важные новости
12.11 в 10:59
12.11 в 10:44