В Мариуполе наградили победителей конкурса «Наш двор»

Сегодня в Мариуполе подвели итоги городского смотра-конкурса «Наш двор», главная цель которого - благоустройство и улучшение состояния домов, дворов, улиц, территорий школ, медицинских учреждений и поддержка инициатив местных жителей. В этом году конкурс проходит в 19 раз, сообщает пресс-служба горсовета.

Всего было подано 700 заявок, но награды получили 28 победителей и номинантов – по 4 в каждой номинации. Они получили звания лучшего КСН, дома, подъезда, двора, улицы частного сектора, благоустроенной территории учреждений образования и медицины, а также денежное поощрение – от 2 до 3,5 тысяч гривен. Всего из бюджета выделили 160 тысяч гривен.

«Благодаря вашему упорству и инициативности видно, как меняется Мариуполь. Мы в начале этих изменений. Только вместе мы сделаем город ярким и благоустроенным», - подчеркнул заместитель городского головы Михаил Когут.