В Мариуполе наградили силовиков
18.08 в 09:42
В Центральном отделении полиции Мариуполя прошло торжественное собрание, в ходе которого сотрудникам передали грамоты и благодарности городского совета и мэра города.
Сотрудников наградили председатель Центральной районной администрации Владимир Петров совместно с руководителем отдела Николаем Побойным, сообщает пресс-служба горсовета.
Наградили правоохранителей, которые во время празднования Дня Национальной полиции Украины 4 августа несли службу и не смогли получить награды.
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2017-08-18 09:42:00
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18.08 в 09:20