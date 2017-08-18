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В Мариуполе наградили силовиков

18.08 в 09:42

В Центральном отделении полиции Мариуполя прошло торжественное собрание, в ходе которого сотрудникам передали грамоты и благодарности городского совета и мэра города.

Сотрудников наградили председатель Центральной районной администрации Владимир Петров совместно с руководителем отдела Николаем Побойным, сообщает пресс-служба горсовета.

Наградили правоохранителей, которые во время празднования Дня Национальной полиции Украины 4 августа несли службу и не смогли получить награды.

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2017-08-18 09:42:00
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