В Мариуполе наградили выпускников, которые получили высшие баллы по ВНО
16.08 в 20:21
Сегодня в Мариуполе губернатор Донецкой области Павел Жебривский и мэр города Вадим Бойченко наградили выпускников школ, которые получили высший балл по внешнему независимому оцениванию (ВНО) – 200. В регионе таких ребят 9, и пятеро из них – мариупольцы, сообщает пресс-служба горсовета.
Выпускники показали высокие знания в биологии, химии, физике, математике и истории Украины.
«Я надеюсь, что свое будущее вы свяжете с Мариуполем! Вы - наша гордость и будущее успешного города», - подчеркнул мэр.
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2017-08-16 20:21:00