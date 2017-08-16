В Мариуполе наградили выпускников, которые получили высшие баллы по ВНО

Сегодня в Мариуполе губернатор Донецкой области Павел Жебривский и мэр города Вадим Бойченко наградили выпускников школ, которые получили высший балл по внешнему независимому оцениванию (ВНО) – 200. В регионе таких ребят 9, и пятеро из них – мариупольцы, сообщает пресс-служба горсовета.

Выпускники показали высокие знания в биологии, химии, физике, математике и истории Украины.

«Я надеюсь, что свое будущее вы свяжете с Мариуполем! Вы - наша гордость и будущее успешного города», - подчеркнул мэр.