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В Мариуполе нашли 13-летнего сироту из Волновахского района, который сбежал из дома в курортный город

2.08 в 09:17

Ночью в Мариуполе правоохранителям поступила информация о том, что в сквере у Драмтеатра ходит мальчик и просится к прохожим на ночлег. Стражи порядка действительно нашли в парке подростка, который объяснил, что приехал в курортный город в гости к тете. Но выяснилось, что по указанному адресу живут совсем не те люди, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Далее мальчик рассказал еще несколько легенд, которые не подтвердились, а позже признался, что сбежал из дома в селе Ольгинка Волновахского района от опекуна и приехал гулять в Мариуполь.

Сейчас опекун 13-летнего сироты установлен. С ним проведена профилактическая беседа. Подросток возвращен к своей семье и теперь для безопасности будет находиться под наблюдением местных правоохранителей и социальных служб.

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2017-08-02 09:17:00
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