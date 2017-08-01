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В Мариуполе назначен новый начальник управления капитального строительства

1.08 в 14:38

В городском совете Мариуполя приняли кадровое решение. Управления капитального строительства возглавил новый руководитель - Галина Шейченко, сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее должность начальника мариупольского УКС занимал Валерий Шевченко.

Галина Валентиновна Шейченко – кандидат технических наук. Свою трудовую деятельность она начала с 2002 года на ММКИ. Работала инженером УКСа дошла до ведущего инженера. С конца 2010 года работала ведущим специалистом инвестиционного отдела по разработке инвестиционных проектов. С ноября 2013 года - заместитель начальника инвестиционного отдела по разработке инвестиционных проектов, с 2015 - начальник бюро по разработке инвестиционных проектов.

С 1 августа 2017 года Галина Шейченко - начальник управления капитального строительства.

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2017-08-01 14:38:00
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