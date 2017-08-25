В Мариуполе названия остановок общественного транспорта изменились до неузнаваемости

В Мариуполе время на щадит остановки общественного транспорта, и это касается не только конструкций, но и букв в названиях.

Так, на проспекте Нахимова в направлении от площади Воинов-освободителей в сторону главка областной полиции появилась остановка Вицкого, вместо Лавицкого.

В обратном направлении движения, на противоположной стороне проспекта, остановку вовсе оставили без названия.

Отметим, что подобная ситуация наблюдается не только в Приморском районе города.