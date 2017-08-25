В Мариуполе названия остановок общественного транспорта изменились до неузнаваемости
25.08 в 15:51
В Мариуполе время на щадит остановки общественного транспорта, и это касается не только конструкций, но и букв в названиях.
Так, на проспекте Нахимова в направлении от площади Воинов-освободителей в сторону главка областной полиции появилась остановка Вицкого, вместо Лавицкого.
В обратном направлении движения, на противоположной стороне проспекта, остановку вовсе оставили без названия.
Отметим, что подобная ситуация наблюдается не только в Приморском районе города.
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2017-08-25 15:51:00
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25.08 в 14:43