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В Мариуполе названия остановок общественного транспорта изменились до неузнаваемости

25.08 в 15:51

В Мариуполе время на щадит остановки общественного транспорта, и это касается не только конструкций, но и букв в названиях.

Так, на проспекте Нахимова в направлении от площади Воинов-освободителей в сторону главка областной полиции  появилась остановка Вицкого, вместо Лавицкого.

В обратном направлении движения, на противоположной стороне проспекта, остановку вовсе оставили без названия.

Отметим, что подобная ситуация наблюдается не только в Приморском районе города.

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2017-08-25 15:51:00
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