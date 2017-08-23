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В Мариуполе не прекращаются пожары

23.08 в 14:19

Как сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета, за вчерашний день, 22 августа, в городе произошло три пожара.

В 12:30 по адресу пер. Зенитный, 27 горела сухая трава на площади в 1 га. Уже через 3 часа горел сухостой на улице Горской, 183. Пострадавших нет, причины пожаров и ущерб устанавливают специалисты.

Также возгорание произошло по проспекту Лунина. В результате неосторожного обращения с огнем сгорели матрас и ковер, но никто из жильцов не пострадал.

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2017-08-23 14:19:00
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