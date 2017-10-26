В Мариуполе не во всех домах тепло

Как сообщает контакт-центр Мариупольского городского совета, из-за аварийных отключений сегодня нет отопления по адресам:

ул. Куприна, 3, 5, 7, 15 (от котельной ЖМР-16)

ул. Ф. Орлика, 95, 97 (от котельной «Западная»)

ул. 9 авиадивизии, 12, 14, 16, 24 (от котельной «Западная»)

ул. Грушевского, 1, 3, 5, 7, 9 (от котельной «Западная»)

б-р Шевченко, 291 (от котельной «Западная»)

ул. Гастелло, 2а (от котельной «Новотрубная»).

Ремонтные работы запланированы на сегодняшний день.