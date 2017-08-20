В Мариуполе неизвестный вымогатель снимает с автомобилей номера и оставляет записки с предложением выкупа

Видимо, насмотревшись телевизионных сюжетов, в Левобережном районе Мариуполя некий вымогатель решил подзаработать на владельцах автомобилей, снимая с них номерные знаки и оставляя записку с предложением выкупа номеров.

В одном из дворов автолюбители, оставившие свои авто без присмотра, не досчитались 7 номерных знаков. Один из пострадавших, решив самостоятельно отыскать свой номерной знак, нашёл несколько чужих - под импровизированным вазоном из автопокрышки, под подоконником и пр. Свой номер хозяин так и не нашёл. На место вызвана полиция, которая должна разобраться в происходящем.

Кстати, себя в записках вымогатель называет "призрачный гонщик", только вот написал он это с ошибками, но главная его ошибка - что он ввязался в это дело, как бы потом не пожалеть...