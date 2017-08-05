В Мариуполе неработающие фонтаны саморазрушаются

На площади Воинов-освободителей в Мариуполе разрушаются давно отключённые фонтаны. От их чаш отслаивается облицовочная плитка, повреждённые места коммунальщиками не восстанавливаются, а, в лучшем случае, замазываются штукатуркой, что не добавляет эстетического изящества и без того не очень приглядным объектам архитектуры.

Это касается не только малых фонтанов, расположенных вдоль проспекта Нахимова, но и спаренной композиции фонтанных чаш, которая расположена недалеко от памятника Владимиру Высоцкому. На данном объекте ситуация с облицовкой совершенно печальная. Включались эти фонтаны в последний раз, по словам местных жителей, весной 2013 года. С тех пор они не несут больше ни прохладу в зной, ни эстетическое удовольствие при любой погоде горожанам.