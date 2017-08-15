В Мариуполе новый руководитель Управления архитектурно-строительного контроля

Со вчерашнего дня, 14 августа, Управление государственного архитектурно-строительного контроля возглавила Светлана Штенда. Нового руководителя коллективу представил первый заместитель мэра Александр Голтвенко.

К слову, Светлана Штенда окончила Харьковский национальный университет по специальности «Правоведение». С ноября 2015 года до октября 2016-го была заведующим сектором, ответственным секретарем административной комиссии сектора по работе с административными правонарушениями, начальником общеправового отдела, начальником управления правового обеспечения юридического департамента Мариупольского городского совета. С 1 ноября 2016 заняла должность заместителя директора департамента-начальника общеправового отдела юридического департамента.