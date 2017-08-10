В Мариуполе нужна помощь 2-летней Насте
10.08 в 18:31
У малышки Насти из Мариуполя, которой 2 года и 7 месяцев, врачи диагностировали рак крови (острый лимфобластный лейкоз). Сейчас девочка в больнице в тяжелом состоянии.
На лечение Насти необходимо 300 тысяч гривен, но таких денег у ее семьи нет: мама находится в декрете, а папа работает электриком на «Азовстали».
Семья девочки обращается за помощью к неравнодушным землякам: помогите родителям собрать деньги и спасти ребенка!
Контактные данные мамы: +380678610288 Елена.
Контактные данные крестной: +380963289084 Светлана.
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2017-08-10 18:31:00
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