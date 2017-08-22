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В Мариуполе обесточены жилые дома

22.08 в 09:24

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 22 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будут обесточены:

  • ул. Греческая, 29-41
  • ул. Георгиевская, 39-59, 48-64
  • пр. Мира, 38-48
  • ул. А. Куинджи, 31-35
  • пр. Строителей, 136, 136а
  • ул. Троицкая, 51-55
  • пр. Строителей, 158-166
  • ул. П. Орлика, 78-84, 94а
  • ул. Резервная, 37-54.
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2017-08-22 09:24:00
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