В Мариуполе обесточены жилые дома
22.08 в 09:24
Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 22 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будут обесточены:
- ул. Греческая, 29-41
- ул. Георгиевская, 39-59, 48-64
- пр. Мира, 38-48
- ул. А. Куинджи, 31-35
- пр. Строителей, 136, 136а
- ул. Троицкая, 51-55
- пр. Строителей, 158-166
- ул. П. Орлика, 78-84, 94а
- ул. Резервная, 37-54.
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2017-08-22 09:24:00
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22.08 в 10:28