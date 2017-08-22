В Мариуполе обесточены жилые дома

Как сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета, сегодня, 22 августа, в связи с проведением ремонтных работ с 9:00 до 17:00 будут обесточены:

ул. Греческая, 29-41

ул. Георгиевская, 39-59, 48-64

пр. Мира, 38-48

ул. А. Куинджи, 31-35

пр. Строителей, 136, 136а

ул. Троицкая, 51-55

пр. Строителей, 158-166

ул. П. Орлика, 78-84, 94а

ул. Резервная, 37-54.