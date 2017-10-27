В Мариуполе обновили аллею в микрорайоне «Западный»

Аллея микрорайона «Западный», расположенная по бульвару Шевченко, несколько лет оставалась неухоженной. Ее благоустройством никто не хотел заниматься. Вдоль аллеи практически не было скамеек, из-за этого отсутствовала возможность присесть и отдохнуть.

Но сейчас пешеходная зона обрела привлекательный вид. Появились 20 лавочек, обновленные урны. Прилегающую территорию очистили и благоустроили.

Такое преображение стало возможным благодаря «Зеленому центру Метинвест», который поддержал и реализовал инициативу местных жителей. Теперь обновленная зоны отдыха стала более комфортной для прогулок.

«Поддержка "Зеленого центра" направляется на проекты, которые помогают нашим жителям проводить время и отдыхать под тенистыми аллеями. Я уверен, бульвар Шевченко заиграет новыми красками. Весной мы продолжим его озеленение, украсим цветами, и здесь будет красивый уютный уголок Мариуполя», - отметил координатор общественного союза «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера.

Он добавил, что благоустройство городских аллей, которое поддерживается третий год подряд, будет продолжатся и далее.