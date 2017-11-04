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В Мариуполе обновили дизайн клумбы на границе двух районов

4.11 в 15:41

Работники "Зеленстроя" создали новый дизайн клумбы на стыке Центрального и Приморского районов - у проспекта Нахимова. Перед фасадом бывшего кинотеатра "Комсомолец" бригада из пяти человек проредила насаждения юкки так, чтобы появился волнообразный рисунок.

Выкопанные зеленые насаждения, по словам коммунальщиков, украсят город на другом участке.

А вот новый узор на видоизмененной клумбе будет хорошо виден проезжающим по проспекту автомобилистам и гуляющим по площади горожанам. Также приведена в порядок угловая часть клумбы, где растения высажены несколькими параллельными рядами.

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2017-11-04 15:41:00
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