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В Мариуполе обокрали храм

15.08 в 19:20

В Мариуполе в правоохранительные органы обратились священнослужители, которые заявили об ограблении в храме.

Так, неизвестный ночью повредил замок входной двери и похитил проектор, ноутбук, гитару и 5 микрофонов, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 43-летний безработный местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

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2017-08-15 19:20:00
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