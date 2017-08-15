В Мариуполе обокрали храм

В Мариуполе в правоохранительные органы обратились священнослужители, которые заявили об ограблении в храме.

Так, неизвестный ночью повредил замок входной двери и похитил проектор, ноутбук, гитару и 5 микрофонов, сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции.

Вскоре злоумышленник был задержан. Им оказался 43-летний безработный местный житель, у которого раньше уже были проблемы с законом.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 185 «Кража, соединенная с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.