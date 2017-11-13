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В Мариуполе обсудили создание достаточного числа парковочных мест для инвалидов и штрафы за их отсутствие

13.11 в 19:10

В Мариуполе представители городской власти, правоохранительных структур и общественности обсудили актуальный вопрос обустройства в городе достаточного количества парковочных мест для лиц с инвалидностью.

Совещание прошло в Управлении патрульной полиции Мариуполя. Присутствующие выразили мнение, что особое внимание стоит уделить самым проблемным и в то же время наиболее посещаемым местам: супермаркетам, торговым центрам, больницам.

В результате совещания принято решение внести на сессию горсовета предложение от лица активной общины, о наделении определенных ее представителей полномочиями привлекать предприятия, организации и предпринимателей к админответственности за отсутствие обустроенных парковочных мест для инвалидов.

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2017-11-13 19:10:00
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