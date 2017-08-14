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В Мариуполе объявлена чрезвычайная пожарная опасность

14.08 в 19:02

В Мариуполе из-за резкого увеличения количества пожаров объявили чрезвычайную пожарную опасность. В результате в городе наблюдается повышенная задымленность и загазованность, сообщает пресс-служба горсовета.

При этом возгорания наблюдаются во всех районах города и за его границами. По словам специалистов, помимо жары, самая распространенная причина – неосторожность самих жителей.

Начальник третьего государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ДСНС в Донецкой области Андрей Павленко в ходе сегодняшнего брифинга рассказал, что ежедневно пожарным помогает специальная техника, а также коммунальщики – в частности, работники «Зеленстроя».

А директор департамента по вопросам экологии, энергоменеджмента, охраны труда и гражданской безопасности горсовета Ваагн Мнацаканян напомнил: «Категорически запрещается сжигать сухостой в частных жилых владениях. Подобные действия противоречат правилам благоустройства и регламентируются ст. 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях».

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2017-08-14 19:02:00
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