В Мариуполе очередное ДТП, теперь на Мелекинской трассе
13.08 в 17:53
Сегодня, 13 августа, на трассе Мариуполь-Мелекино в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями.
О пострадавших не сообщается, обстоятельства инцидента выясняются.
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2017-08-13 17:53:00
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13.08 в 17:13