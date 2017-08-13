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В Мариуполе очередное ДТП, теперь на Мелекинской трассе

13.08 в 17:53

Сегодня, 13 августа, на трассе Мариуполь-Мелекино в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями.

О пострадавших не сообщается, обстоятельства инцидента выясняются.

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2017-08-13 17:53:00
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