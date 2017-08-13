В Мариуполе очередное ДТП, теперь на Мелекинской трассе

Сегодня, 13 августа, на трассе Мариуполь-Мелекино в 500 метрах от блокпоста на с. Мелекино произошло дорожно-транспортное происшествие с пятью автомобилями.

О пострадавших не сообщается, обстоятельства инцидента выясняются.