В Мариуполе около 1000 квадратных метров зелёной зоны повредил пожар
13.08 в 18:41
Предупреждение ГСЧС о пятом уровне пожароопасности в регионе не помогает уменьшить количество воспламенений травы в Мариуполе, которые чаще всего происходят по причине неосторожного обращения горожан с огнём.
Очередным примером этому стало возгорание в Приморском парке у аллеи, ведущей к детскому костно-туберкулёзному санаторию.
Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, охватившему около 1000 квадратных метров зелёной зоны. Пожар сжёг не только траву, но и кустарники, также повреждены многие деревья.
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2017-08-13 18:41:00
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