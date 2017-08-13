В Мариуполе около 1000 квадратных метров зелёной зоны повредил пожар

Предупреждение ГСЧС о пятом уровне пожароопасности в регионе не помогает уменьшить количество воспламенений травы в Мариуполе, которые чаще всего происходят по причине неосторожного обращения горожан с огнём.

Очередным примером этому стало возгорание в Приморском парке у аллеи, ведущей к детскому костно-туберкулёзному санаторию.

Сильный ветер способствовал быстрому распространению огня, охватившему около 1000 квадратных метров зелёной зоны. Пожар сжёг не только траву, но и кустарники, также повреждены многие деревья.