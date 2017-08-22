В Мариуполе определены 16 финалисток городского конкурса красоты

Сегодня мариупольские красавицы, отобранные после двух этапов из 70 претенденток, активно готовятся к финальному выступлению, которое определит самую красивую девушку в Мариуполе.

Возрастной ценз претенденток - 17 и 27 лет. В настоящее время девушки, отобранные в финал с помощью организаторов конкурса, готовят портфолио для предоставления жюри. Им делают прически и макияж, после чего организуют фотосессии на природе.

Также финалистки отрабатывают навыки движения по сцене.

Юбилейный 15-й конкурс "Мисс Мариуполь" пройдёт 15 сентября во Дворце Металлургов. В программе дали согласие участвовать Гайтана и группа "Агонь". Конкурс проводится под патронатом управления культуры Мариуполя.