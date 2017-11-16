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В Мариуполе определили лучшие комитеты самоорганизации населения в 2017 году

16.11 в 20:28

Во время подведения итогов городского смотра-конкурса «Наш двор» экспертная комиссия оценила работу всех комитетов самоорганизации населения и выбрала лучших в 2017 году.

Так, победителем стал КСН «Никопольский». Его председатель Галина Мороховская отметила, что это общая заслуга всего актива, ведь здесь трудятся и находят общий язык как молодые, креативные и энергичные, так и умудренные жизненным опытом хозяйственники.

За период существования на территории КСН было реализовано более 70 мини-проектов. Проходят регулярные праздничные мероприятия, встречи и субботники.

Почетное второе место занял КСН «Поселок Песчаный». Коммунальщики и жители постепенно благоустраивают территорию комитета: меняют водовод, асфальтируют дороги, ведут газификацию.

«Поселок Песчаный – это не только частный сектор, но и городской пляж, пользующийся большой популярностью среди горожан. Поэтому особое внимание мы уделяем именно его развитию», ‒ отметила председатель КСН Светлана Тарабанько.

Третье место получил КСН «Строитель», а четвертое - КСН «Восточный».

В свою очередь представители комитетов самоорганизации населения отметили, что они всегда открыты к сотрудничеству и готовы трудиться, чтобы делать Мариуполь лучше. А такие конкурсы, по их мнению, дают дополнительный стимул к достижению лучших результатов.

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2017-11-16 20:28:00
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