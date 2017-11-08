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В Мариуполе остановили автомобиль с автоматами и кучей патронов

8.11 в 17:46

В регионе проходит практический этап спецоперации «Оружие и взрывчатка», которая охватила 6 областей Украины. Цель - предупредить утечку оружия из зоны АТО, а также блокировать совершение правонарушений и несчастных случаев с его использованием. Усилена работа на блокпостах, под пристальным вниманием авто- и железнодорожные вокзалы. К отработке привлечены все подразделения полиции Донбасса и экипажи патрульной полиции.

За 24 часа правоохранители задокументировали 5 фактов изъятий нелегальных опасных предметов.

Так, в Кальмиусском районе Мариуполя полицейские во время проверки автомобиля в багажнике обнаружили 5 автоматов и более 1500 патронов. В машине находились два 25-летних парня, которые не имели надлежащих документов на оружие.

Немедленно на место находки вызвали следственно-оперативную группу.

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2017-11-08 17:46:00
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