В Мариуполе остановили автомобиль с автоматами и кучей патронов

В регионе проходит практический этап спецоперации «Оружие и взрывчатка», которая охватила 6 областей Украины. Цель - предупредить утечку оружия из зоны АТО, а также блокировать совершение правонарушений и несчастных случаев с его использованием. Усилена работа на блокпостах, под пристальным вниманием авто- и железнодорожные вокзалы. К отработке привлечены все подразделения полиции Донбасса и экипажи патрульной полиции.

За 24 часа правоохранители задокументировали 5 фактов изъятий нелегальных опасных предметов.

Так, в Кальмиусском районе Мариуполя полицейские во время проверки автомобиля в багажнике обнаружили 5 автоматов и более 1500 патронов. В машине находились два 25-летних парня, которые не имели надлежащих документов на оружие.

Немедленно на место находки вызвали следственно-оперативную группу.