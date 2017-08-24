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В Мариуполе освятили памятник павшим воинам

24.08 в 16:36

Сегодня в 14:00 в Городском саду прошло открытие памятника военнослужащим, отдавшим жизнь за Украину.

На открытии памятника присутствовали представители силовых структур и духовенства: Национальной гвардии, Вооруженных сил и Национальной полиции, военных капелланов.

На смотровой площадке Городского сада собралось более 100 жителей города, которые почтили память павших минутой молчания. Каменный крест был освящён представителями православной церкви Киевского патриархата. После молебна к памятнику присутствовавшие возложили цветы.

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2017-08-24 16:36:00
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