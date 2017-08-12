В Мариуполе отдыхающих, которые замусоривают побережье, ждёт неприятный сюрприз

Отдыхающие на пляжах Мариуполя засыпают прибрежную территорию мусором, работники «Зеленстроя» не поспевают за нечистоплотными отдыхающими.

Пляжники часто игнорируют усилия коммунальщиков, которые каждое утро выходят на очистку территорий прибрежной зоны от бытовых отходов. Сбор мусора работники "Зеленстроя" проводят под палящими лучами солнца не только из заполненных урн, но и по всей песчаной линии, а также в зелёной зоне побережья. Для просева песка используются две единицы техники.

Как сообщили жители города, многие из посетителей пляжей ленятся выбрасывать мусор в стоящие по всему берегу урны. Часто окурки, бутылки, банки и пищевые отходы люди бросают на песок, а более "совестливые" закапывают мусор рядом со своими подстилками. Жители города жалуются, что на замечание нечистоплотным отдыхающим, те отвечают грубостью или вообще не обращают внимания на возмущение окружающих. Граждане не знают, что в таких случаях предпринять.

В новой полиции Мариуполя сообщили, что на нерадивых отдыхающих есть простая форма воздействия. Согласно ст. 152 КУпАП "Порушення норм и правил у сфері благоустрою", полицейские могут составить на нарушителей протокол, который будет рассмотрен административной комиссией. Она определит меру наказания за правонарушение.

Правоохранители посоветовали не вступать в перепалки с мусорящими, не портить себе отдых, а вызывать патруль на место событий для наведения порядка.