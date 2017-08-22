В Мариуполе откроют памятник погибшим за Украину
22.08 в 15:01
Сегодня в Мариуполе прошли общественные слушания по вопросу установки в городе памятника «Воинам, которые отдали жизнь за Украину». В результате собравшиеся единогласно поддержали эту идею.
Открытие памятника состоится уже через несколько дней – 24 августа, в День Независимости, в Городском саду.
/uploads/news/964x620/jpgngcO3.jpg
/uploads/news/964x620/IYezd3q9.jpg
/uploads/news/964x620/cvCVSR4I.jpg
/uploads/news/964x620/yMUsWgQi.jpg
/uploads/news/964x620/IJEQFaRl.jpg
/uploads/news/964x620/qAvJCGGb.jpg
/uploads/news/964x620/ClyOFYqs.jpg
2017-08-22 15:01:00
Важные новости