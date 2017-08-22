Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе откроют памятник погибшим за Украину

22.08 в 15:01

Сегодня в Мариуполе прошли общественные слушания по вопросу установки в городе памятника «Воинам, которые отдали жизнь за Украину». В результате собравшиеся единогласно поддержали эту идею.

Открытие памятника состоится уже через несколько дней – 24 августа, в День Независимости, в Городском саду.

/uploads/news/964x620/jpgngcO3.jpg
/uploads/news/964x620/IYezd3q9.jpg
/uploads/news/964x620/cvCVSR4I.jpg
/uploads/news/964x620/yMUsWgQi.jpg
/uploads/news/964x620/IJEQFaRl.jpg
/uploads/news/964x620/qAvJCGGb.jpg
/uploads/news/964x620/ClyOFYqs.jpg
2017-08-22 15:01:00
Важные новости
В следующем году украинским учителям на 25% поднимут зарплаты – Гройсман
22.08 в 14:49
После посещения элитного кафе в Мариуполе трое человек заболели сальмонеллезом
22.08 в 14:24
Лента новостей
В Мариуполе откроют памятник погибшим за Украину
22.08 в 15:01
В следующем году украинским учителям на 25% поднимут зарплаты – Гройсман
22.08 в 14:49
После посещения элитного кафе в Мариуполе трое человек заболели сальмонеллезом
22.08 в 14:24
«Динамо» не поедет в Мариуполь и не боится технического поражения
22.08 в 14:12
Во Львовской области у двух мужчин диагностировали ботулизм. Вакцины нет
22.08 в 13:54
В зоне АТО за сутки 1 военный погиб, 1 – ранен
22.08 в 13:32
На шахте в Донецкой области погиб 38-летний горняк
22.08 в 13:14
Под Мариуполем две женщины подорвались на растяжке
22.08 в 13:08