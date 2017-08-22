В Мариуполе откроют памятник погибшим за Украину

Сегодня в Мариуполе прошли общественные слушания по вопросу установки в городе памятника «Воинам, которые отдали жизнь за Украину». В результате собравшиеся единогласно поддержали эту идею.

Открытие памятника состоится уже через несколько дней – 24 августа, в День Независимости, в Городском саду.