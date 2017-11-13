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В Мариуполе открылась фотовыставка «Линия берега»

13.11 в 11:39

В художественном музее им. А.И. Куинджи открылась ежегодная выставка работ участников мариупольского фотоклуба «Берег». Экспозиция включает 154 работы 14 авторов. Это своеобразный творческий отчет участников клуба за прошедший год.

Все представленные работы экспонируются впервые.

В этом году участниками творческого объединения фотолюбителей города изменена концептуальная линия выставки. В творчестве фотографов Александра Бережного, Виктории Ефименко, Анны Ивановой, Юлии Бородиной появились сюжетные композиции, фиксирующие непростые реалии сегодняшнего дня. Пейзажи фотомастеров Дмитрия Пащука, Сергея Орлова, Максима Сагайдака, Игоря Козака доносят до зрителя красоту мира, в котором живем, останавливают удивительные мгновения жизни природы. Радуют яркие и в то же время лиричные натюрморты Анжелы Белодед, интересные психологические портреты Александра Павлюка.

Большинство представленных фоторабот отличаются профессиональным исполнением, удачным композиционным и колористическим решением, позитивом и добротой.

Выставка ждет посетителей до 10 декабря 2017 года.

Стоит отметить, что в этом году клубу «Берег» исполнилось 42 года. За это время фотолюбители участвовали в более чем 50 городских и в 55 всеукраинских, международных выставках и конкурсах.

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2017-11-13 11:39:00
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