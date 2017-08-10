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В Мариуполе открыли диспетчерский центр ТТУ: теперь за движением общественного транспорта можно следить онлайн

10.08 в 08:16

Вчера, 9 августа, в Мариуполе открыли современный диспетчерский центр ТТУ, который даст возможность мариупольцам в режиме реального времени следить за передвижением всего общественного транспорта в городе.

С работой центра ознакомился городской голова Вадим Бойченко. По его словам, из городского бюджета выделили более 600 тысяч гривен, градообразующие предприятия и ФРМ выделили 40 тысяч евро на программное обеспечение и 290 тысяч гривен на закупку навигационного оборудования для транспорта, сообщает пресс-служба горсовета.

При этом навигационное оборудование для маршруток закупят сами перевозчики.

«Для города это совершенно новый опыт. Раньше такого никогда не было в Мариуполе. И в целом, мало в каких городах Украины используются такие системы. Теперь жители могут планировать свои поездки, исходя из реального местоположения общественного транспорта», - отметил Вадим Бойченко.

Отследить движение общественного транспорта можно на САЙТЕ.

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2017-08-10 08:16:00
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