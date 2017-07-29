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В Мариуполе открыли еще один символ города – мурал японского художника

29.07 в 15:18

Сегодня в Мариуполе в торжественной обстановке открыли мурал японского художника Миязаки Кенске «Рукавичка» в честь 25-летия дипломатических отношений между Украиной и Японией, а также годовщины форума «Мариуполь - город солидарности». Картину по мотивам одноименной сказки он нарисовал на стене школы №68 в Восточном микрорайоне, которая несколько лет назад пострадала в результате обстрела, сообщает пресс-служба горсовета.

Открытие посетили представитель Агентства ООН по делам беженцев Пабло Матеу, первый секретарь Посольства Японии в Украине Коджи Тсутсуи, секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма и заместитель городского головы Ксения Сухова.

«Я надеюсь, что люди, которые смотрят на эту картину, и которые будут смотреть на нее со всего мира, будут молиться о мире в Украине. Этот мурал - символ хороших отношений Украины и Японии», - отметил Коджи Тсутсуи.

Сам творец признался, что доволен поездкой в Мариуполь. Он поведал собравшимся об идейной концепции мурала. Например, в середине перчатки можно увидеть много людей из разных уголков Украины в их традиционной одежде, а также мариупольских детей, сказочных персонажей и даже сумоиста с самураем.

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2017-07-29 15:18:00
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