В Мариуполе открыли еще три «Уютных двора»

В Мариуполе мэр Вадим Бойченко открыл еще три уютных двора по ул. Солнечной, 9, по проспекту Мира, 4, а также улице Георгиевской, 3 и по проспекту Победы, 66. Жильцы этих домов создали ОСМД и получили в подарок благоустроенные дворы и ремонт самих зданий.

В обновлённых дворах появляются детские, спортивные, бельевые площадки, беседки, скамейки и новое асфальтовое покрытие. Сами жильцы объединяются, чтобы сделать свой двор еще лучше: высадить цветы, сделать своими руками различные украшения, навести порядок. Кроме того, местные власти выделяют деньги на ремонт конструктивов домов и подъездов, сообщает пресс-служба горсовета.

Всего в этом году откроют более 100 «Уютных дворов». На ремонт первых конструктивов выделено 75 млн грн. Более 30 млн грн направлено на обустройство дворов, 42 млн грн – на асфальтирование и почти 8 млн на мини-проекты в ОСМД.

«Такой реальной реформы ЖКХ, как в Мариуполе, нет ни в одном городе Украины», - подчеркнул Вадим Бойченко.