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В Мариуполе открыли новую достопримечательность единения и мира

4.11 в 14:43

Сегодня на Театральной площади состоялось празднование 4-й годовщины со дня создания общественного союза «Зеленый центр Метинвест».

Здесь для маленьких жителей города прошла игровая программа с весёлыми стартами, победители которых получили подарки. Не остались без подарков и активисты «Зеленого центра», как и сотрудничающие с ними представители КСН Мариуполя.

На импровизированной сцене сопровождалось выступили творческие коллективы города. Гостей праздника угощали чаем, кофе и вкусными булочками.

Также на праздновании презентовали инсталляцию, олицетворяющую единство Украины - «Дерево Единения». Этот подарок городу сделали металлурги вместе с «Зеленым центров».

Создал металлическое  дерево мариупольский кузнец Виктор Васильев и шесть художников под руководством Александра Малаховского. Его листья символизируют области Украины, они сделаны в виде сердца с определенным орнаментом, где каждый цвет - черный, красный, оранжевый, синий, зеленый - имеет определенное значение. Арт-объект в высоту достигает немного более двух метров.

Новую достопримечательность открыл координатор ОС «Зеленый центр Метинвест» Сергей Магера. Также мариупольцам представили национальный украинский узор, представляющий наш город. Его создали рукодельницы творческого объединение «Вдохновение». Теперь данный узор станет символическим брендовым знаком Мариуполя.

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2017-11-04 14:43:00
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