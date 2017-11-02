В Мариуполе открыли первый в городе кабинет для детей с особенными потребностями

В Центральном районном центре социальной реабилитации детей с особенными потребностями открыли первый в городе кабинет для реабилитации юных мариупольцев по методике Монтессори. Открыли его благодаря сотрудникам центра, которые стали победителями конкурса «Город нашими руками» и получили грант.

Проект назвали «Помоги мне сделать это самостоятельно». И специалисты действительно помогают детям сделать невозможное: сейчас малыши рассказывают стихи и поют песни, хотя для них это настоящая победа.

По словам сотрудников центра, в кабинете сделали 19 так называемых модулей, которые развивают мелкую моторику и содействуют развитию речи.

50 детей с особыми потребностями будут проходить здесь реабилитацию, после чего они смогут пойти в школу либо заняться индивидуальным обучением.