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В Мариуполе открыли первый в городе кабинет для детей с особенными потребностями

2.11 в 16:16

В Центральном районном центре социальной реабилитации детей с особенными потребностями открыли первый в городе кабинет для реабилитации юных мариупольцев по методике Монтессори. Открыли его благодаря сотрудникам центра, которые стали победителями конкурса «Город нашими руками» и получили грант.

Проект назвали «Помоги мне сделать это самостоятельно». И специалисты действительно помогают детям сделать невозможное: сейчас малыши рассказывают стихи и поют песни, хотя для них это настоящая победа.

По словам сотрудников центра, в кабинете сделали 19 так называемых модулей, которые развивают мелкую моторику и содействуют развитию речи.

50 детей с особыми потребностями будут проходить здесь реабилитацию, после чего они смогут пойти в школу либо заняться индивидуальным обучением.

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2017-11-02 16:16:00
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