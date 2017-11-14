В Мариуполе открыли школьное футбольное поле за полтора миллиона гривен

Сегодня возле школы №10 в Мариуполе открыли новое футбольное поле, стоимость которого - 1 млн 476 тыс грн. Открыли площадку и сделали первые удары по мячу городской голова Вадим Бойченко и заместитель главы Донецкой ОГА Виктор Ремский.

Проект профинансировали городской и областной бюджеты. Город выполнил работы по строительству основания футбольного поля, а область – установила искусственное покрытие и ограждение, нанесла разметку. Также привели в порядок прилегающую территорию - покрашен спортивный инвентарь и благоустроена территория вокруг, сообщает пресс-служба горсовета.

Но это не единственное поле, которое построили в Мариуполе. В следующем году программа продолжится, но это уже будут универсальные площадки, где дети смогут заниматься разными видами спорта.

«Все, что мы делаем совместно с городской властью — мы делаем для вас. Очень важно, чтобы вы у нас были спортивные, физически развитые, умные и одни из самых успешных на образовательном уровне не только в Украине, но и в мире», - обратился Виктор Ремский к школьникам.