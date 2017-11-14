Мариуполь Донбасс Мир и Украина Происшествия Экономика и закон Образование Видео
Аналитика Здоровье Спорт Журналистский блок История Мариуполя

В Мариуполе открыли школьное футбольное поле за полтора миллиона гривен

14.11 в 16:42

Сегодня возле школы №10 в Мариуполе открыли новое футбольное поле, стоимость которого - 1 млн 476 тыс грн. Открыли площадку и сделали первые удары по мячу городской голова Вадим Бойченко и заместитель главы Донецкой ОГА Виктор Ремский.

Проект профинансировали городской и областной бюджеты. Город выполнил работы по строительству основания футбольного поля, а область – установила искусственное покрытие и ограждение, нанесла разметку. Также привели в порядок прилегающую территорию - покрашен спортивный инвентарь и благоустроена территория вокруг, сообщает пресс-служба горсовета.

Но это не единственное поле, которое построили в Мариуполе. В следующем году программа продолжится, но это уже будут универсальные площадки, где дети смогут заниматься разными видами спорта.

«Все, что мы делаем совместно с городской властью — мы делаем для вас. Очень важно, чтобы вы у нас были спортивные, физически развитые, умные и одни из самых успешных на образовательном уровне не только в Украине, но и в мире», - обратился Виктор Ремский к школьникам.

/uploads/news/964x620/oV5FpP0z.jpg
/uploads/news/964x620/QJ3Q18MX.jpg
/uploads/news/964x620/CNIrlWtK.jpg
/uploads/news/964x620/8ofNFeJl.jpg
/uploads/news/964x620/FOtxcDsJ.jpg
/uploads/news/964x620/5irDurW2.jpg
/uploads/news/964x620/6wpz8NiB.jpg
/uploads/news/964x620/eD8m4KgU.jpg
/uploads/news/964x620/i5hizofZ.jpg
/uploads/news/964x620/cmX8gocA.jpg
/uploads/news/964x620/Q4xkWdGP.jpg
/uploads/news/964x620/nlzZ9acK.jpg
2017-11-14 16:42:00
Важные новости
На Донетчине завершен ремонт плотины Верхнекальмиусского водохранилища
14.11 в 18:09
В Мариуполе из-за ремонта перекроют очередной участок проспекта Строителей
14.11 в 17:08
Лента новостей
На Донетчине завершен ремонт плотины Верхнекальмиусского водохранилища
14.11 в 18:09
В Мариуполе из-за ремонта перекроют очередной участок проспекта Строителей
14.11 в 17:08
В Мариуполе открыли школьное футбольное поле за полтора миллиона гривен
14.11 в 16:42
Около 2 тысяч мариупольских семей получат материальную помощь на приобретение твердого топлива
14.11 в 16:18
В Мариуполе короткое замыкание электропроводки привело к возгоранию
14.11 в 15:53
В этом году в Мариуполе вновь откроется бесплатный каток - на площади Свободы уже приступили к его установке
14.11 в 15:25
В Донецкой области обстреляли насосную станцию
14.11 в 15:12
Всемирный банк поддерживает медицинскую реформу в Украине
14.11 в 14:53