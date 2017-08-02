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В Мариуполе открыли современный центр обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго

2.08 в 11:59

Сегодня, 2 августа, в Мариуполе торжественно открыли новый центр обслуживания клиентов ДТЭК Донецкоблэнерго, который расположен по адресу бул. Шевченко, 62. В мероприятии приняли участие представители Донецкой областной власти, городской администрации и руководители энергетической компании ДТЭК Энерго и ДТЭК Донецкоблэнерго.

Первые клиенты, посетившие центр, выяснили, что в нём работает принцип «единого окна» для экономии времени и удобства клиентов, который позволяет оплатить счета за потребленную электроэнергию, сверить расчеты, заключить договоры на поставку электроэнергии, решить другие вопросы по электроснабжению.

Мариупольцы смогут воспользоваться сервисом «электронная очередь», позволяющим значительно упростить выбор необходимого специалиста.

Для исключения необходимости собирать при каждом посещении центра множества документов, введено заполнение полной истории каждого клиента, где учтены его льготы, тарифы, пожелания и обращения в компанию. Это обеспечивает компьютерная база данных (СRM-система).

В новом ЦОК есть возможность для самообслуживания клиентов с доступом к онлайн-сервисам компании «Личный кабинет бытового клиента» и «Личный кабинет юридического клиента», а также возможность оплаты за электроэнергию.

Пропускная способность центра - 500 человек в день - как юридических лиц, так и бытовых клиентов. Обслуживание осуществляют 16 операторов.

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2017-08-02 11:59:00
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