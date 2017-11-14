В Мариуполе открыли турецкий асфальтный завод
14.11 в 14:42
В Мариуполе турецкая компания Onur Construction International открыла асфальтный завод, который поможет быстро и качественно ремонтировать дороги города. Его производительность - 210 тонн асфальтной смеси в час!
К слову, везли оборудование из Турции. Зато теперь, как обещают подрядчики, после выполнения всех работ о ремонте дорог можно будет забыть на ближайшие 10 лет – именно на такое время турки дают гарантию на свою работу.
Сейчас ремонт дорог идет полным ходом: турецкие подрядчики меняют покрытие на проспекте Строителей и улице Митрополитской. Они собираются и дальше оставаться в Мариуполе и выигрывать тендеры на проведение ремонтных работ.
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2017-11-14 14:42:00
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