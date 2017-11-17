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В Мариуполе открылся XIV Международный фестиваль документального кино «Docudays UA»

17.11 в 11:32

В Мариуполе вчера состоялось открытие XIV Международного путешествующего фестиваля документального кино о правах человека. На пресс-конференции в Центральной библиотеке им. В.Г. Короленко организаторы мероприятия сообщили, что основная тема фестиваля в этом году посвящена проблеме изменения климата и защиты окружающей среды.

Будут представлены работы из Франции, Германии, Швеции, Бельгии, Украины, России.

Показы с обсуждениями фильмов пройдут в кинотеатре «Победа», в мариупольских лицеях, ВУЗах, школах, библиотеках, в воинских частях, учреждениях Государственной пенитенциарной службы города.

Открытые просмотры документальных фильмов начались уже вчера в 13:30 в Центральной библиотеке им. В.Г. Короленко. Состоялся показ с обсуждением документальной ленты режиссера Элин Ёнссон «Борьба Джамалы».

Сегодня в 14:00 на этой же площадке состоится открытый просмотр и обсуждение документального фильма режиссера Анастасии Максимчук «Укрытие». Также сегодня в 19:50 в кинотеатре "Победа" состоится бесплатный просмотр ленты «Борьба Джамалы».

22 ноября в 14:00 в Центральной библиотеке им. В.Г. Короленко продемонстрируют документальный фильма режиссера Александры Чуприной «Дневник».

23 ноября в 14:00 там же состоится открытый просмотр и обсуждение документального фильма режиссера Алисы Коваленко «Домашние игры».

24 ноября в 14:00 в исторической библиотеке им. М. Грушевского покажут фильм режиссера Инны Омельченко «Бумажные звезды» и фильм режиссера Ясно Крайнович «Моя дочь Нора».

28 ноября в 19:00 в "Халабуде" представят ленту Элин Ёнссон «Борьба Джамалы».

7 декабря в 14:00 в Центральной библиотеке им. В.Г. Короленко состоится открытый просмотр и обсуждение документального фильма режиссера Анны Фишер «В поисках лучшей доли».


Напомним, «Docudays UA» – единственный в Украине международный фестиваль документального кино о правах человека. Он проходит ежегодно в течение последней недели марта в Киеве, а далее «Docudays UA» традиционно представляет лучшие фильмы в регионах Украины с помощью путешествующего фестиваля.

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2017-11-17 11:32:00
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