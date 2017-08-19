В Мариуполе открывается выставка Валерия Крамаренко
19.08 в 13:12
В Центре современного искусства и культуры им. Куинджи по адресу: пр. Металлургов,25 сегодня, 19 августа, в 14:00 состоится открытие персональной выставки живописи художника Валерия Крамаренко "Фрагменты".
„Живопись Крамаренко завораживает, погружая в параллельный мир ирреальности, создающий свои законы действий. Персонажи картин движутся в своём собственном пространстве, создавая и переживая чувства, быть может, обычные, но замершие, заняв место общечеловеческих“, - говорят почитатели его творчества.
Выставка художника будет работать до 10 сентября.
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2017-08-19 13:12:00
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