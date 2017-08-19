В Мариуполе открывается выставка Валерия Крамаренко

В Центре современного искусства и культуры им. Куинджи по адресу: пр. Металлургов,25 сегодня, 19 августа, в 14:00 состоится открытие персональной выставки живописи художника Валерия Крамаренко "Фрагменты".

„Живопись Крамаренко завораживает, погружая в параллельный мир ирреальности, создающий свои законы действий. Персонажи картин движутся в своём собственном пространстве, создавая и переживая чувства, быть может, обычные, но замершие, заняв место общечеловеческих“, - говорят почитатели его творчества.

Выставка художника будет работать до 10 сентября.