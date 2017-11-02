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В Мариуполе отмечают 90-летие движения юных натуралистов

2.11 в 20:55

В этом году Украина отмечает 90-летие движения юных натуралистов. В Мариуполе первый клуб появился на базе Краеведческого музея, после дело «первооткрывателей» продолжила программа «Зеленый росток». За три года его существования появилось 18 клубов, в которых черпают новые знания и помогают городу около 300 детей.

В честь юбилея движения в Мариуполь съехались юные натуралисты со всей Донецкой области. Им рассказали историю основания и развития движения, ознакомили с программой «Метинвеста» «Зеленый росток», коллеги обсудили методы работы с детьми и обменялись опытом.

Кроме того, для гостей устроили экскурсию в Краеведческий музей и на комбинат имени Ильича, где рассказали о методах работы, которые призваны защищать окружающую среду от загрязнений.

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2017-11-02 20:55:00
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