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В Мариуполе отмечают День рождения меткомбината «Азовсталь»

11.08 в 18:31

Уже скоро в Мариуполе отметят День рождения «Азовстали», а пока на самом предприятии уже началась череда праздничных мероприятий.

Так, сегодня руководство комбината поздравило трудовой коллектив наградило лучших сотрудников.

«Коллеги, спасибо за вашу самоотверженность, за преданность своей металлургической профессии, за большой личный вклад каждого из вас в развитие «Азовстали»!» - написал в Фейсбуке гендиректор комбината Энвер Цкитишвили.

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2017-08-11 18:31:00
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