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В Мариуполе отмечают День социального работника

3.11 в 17:59

Сегодня в ДК «Молодежный» в Мариуполе прошел праздничный концерт ко Дню социального работника. Поздравить виновников торжества пришли заместитель городского головы Ксения Сухова и директор департамента социальной защиты Андрей Ремпель, сообщает пресс-служба горсовета.

«Ваша работа - тяжелая. Требует сил и энергии, внимания и терпения. Приятно, что вы постоянно развиваетесь - осваиваете новые сервисы, технологии, методики. Вы можете слышать и понимать людей. Желаю, чтобы те, кому вы помогли - относились к вам с такой же любовью, как это делаете вы», - отметила Ксения Сухова.

Лучшим социальным работникам вручили благодарности и грамоты.

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2017-11-03 17:59:00
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