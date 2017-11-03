В Мариуполе отмечают День социального работника
3.11 в 17:59
Сегодня в ДК «Молодежный» в Мариуполе прошел праздничный концерт ко Дню социального работника. Поздравить виновников торжества пришли заместитель городского головы Ксения Сухова и директор департамента социальной защиты Андрей Ремпель, сообщает пресс-служба горсовета.
«Ваша работа - тяжелая. Требует сил и энергии, внимания и терпения. Приятно, что вы постоянно развиваетесь - осваиваете новые сервисы, технологии, методики. Вы можете слышать и понимать людей. Желаю, чтобы те, кому вы помогли - относились к вам с такой же любовью, как это делаете вы», - отметила Ксения Сухова.
Лучшим социальным работникам вручили благодарности и грамоты.
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2017-11-03 17:59:00
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3.11 в 17:45