В Мариуполе отменили пенсии переселенцам, которые купили жилье и получили прописку

Мариупольские переселенцы жалуются на то, что Пенсионный фонд без предупреждений отменил выплаты тем людям, которые купили в городе жилье и получили постоянную прописку. Одно из обязательных условий возобновления выплаты пенсии – получение справки переселенца, пишет «Радио Свобода».

«Постоянные проверки, идентификация в "Ощадбанке", где огромные очереди и бывает не по одному дню. Все это меня очень сильно ограничивает и нарушает мои права. А все только потому, что я был в 2014 году, на момент начала АТО, прописан в городе Донецке. Если я начну как переселенец оформлять, то это займет три месяца, а значит, три месяца я буду без пенсии. Смысла восстанавливаться как переселенец со всеми вытекающими негативными последствиями я не вижу», – говорит бывший житель Донецка, а теперь житель Мариуполя Павел Бедарев.

Дончанин Сергей Ваганов, тоже имеющий собственное жилье в Мариуполе, уже пережил не одну остановку выплаты пенсии. Каждый раз ему приходилось самостоятельно находить выход из ситуации. «Мне несколько раз блокировали пенсию, и каждый раз меня никто не предупреждал об этом. Я живу в собственной квартире. После того, как мне очередной раз заблокировали пенсию, я прописался в этой квартире. Иллюзия, что я скоро вернусь в Донецк, домой, растворилась. И вот сейчас, когда я себя считал полноценным жителем города, без клейма временно перемещенной особы, меня опять лишили пенсии. У меня такое чувство, как будто меня со всей силы дернули за ошейник, о котором я уже забыл. А мне опять напомнили об этом. Единственный выход, который я вижу – идти в суд. Как это мне не горько, но я вынужден судиться с моим государством», – сказал Сергей Ваганов.

При этом даже нет постановлений, которые указывают на отмену пенсий переселенцам, у которых появилось собственное жилье. Поэтому в адвокатских конторах с каждым днем увеличивается количество людей, желающих вернуть свои выплаты, и юристы уверяют: они имеют право на пенсию.

«Право человека на пенсию, знаете, закреплено Конституцией. Пенсия – это имущество, это не социальные выплаты. Социальные пенсии – это те пенсии, которые люди получают в управлениях социальной защиты. А остальные пенсии – это заработанное. Это – взносы, и их нужно выплачивать. Является ли это дискриминацией? Однозначно – да», – считает советник Министерства социальной политики Валерий Панченко.