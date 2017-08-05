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В Мариуполе отметили День Национальной полиции

5.08 в 13:40

Сегодня на площади Воинов-освободителей в Мариуполе состоялись торжественные мероприятия по случаю второй годовщины со дня создания Нацполиции, которая была основана 4 августа 2015 года.

Современные технологии, бронетехника, новое вооружение и главное - подготовленные, экипированные полицейские, - такой стала за 2 года полиции Донбасса. На центральной площади прифронтового города выстроились правоохранители со всей области. Несмотря на жару, местные жители пришли поздравить тех, кто был рядом все это время и заботился об их безопасности.

Начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Виталий Невгад напомнил, что полиция Донетчины прошла непростой путь от почти полного развала и дезорганизации к возрождению и внедрению в работе новейших методов борьбы с преступностью. Только за последние годы руководством областной полиции и благодаря совместным усилиям правоохранителей, предпринимателей, представителей местной власти в Донецкой области был открыт Единый аналитический сервисный центр, кинологический центр, а также основано подразделение водной полиции.

"Все это способствует укреплению безопасности жителей региона и усилению доверия населения к полицейским, которые всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Будьте всегда преданными своему делу и с честью несите высокое звание полицейского", - отметил Виталий Невгад.

Поздравление от председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского передал полицейским его заместитель Виктор Ремский, отметив, что полиция Донетчины проводит сегодня огромный комплекс работы - тяжелой, кропотливой и очень опасной.

С приветствием от Верховной Рады к сотрудникам полиции обратился народный депутат Дмитрий Лубинец, который поддерживает полицию Донетчины и, в частности, ее законодательные инициативы.

Секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма подчеркнул, что сейчас полиция Донетчины может служить примером для других областей, и отметил вклад в ее становление первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, три года возглавлявшего прифронтовую полицию.

Лучшие полицейские, которые преданно несли службу, способствовали развитию полиции, рисковали жизнью на линии боевых действий, получили награды - знака отличия президента и МВД Украины, очередные специальные звания, ценные подарки и благодарности.

В завершение для всех присутствующих играл полицейский оркестр и началась выставка техники и вооружения полиции - наглядный пример того, как изменилась полиция Донецкой области, которая сейчас имеет все необходимое для защиты прав людей в условиях боевых действий.

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2017-08-05 13:40:00
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