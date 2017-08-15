В Мариуполе парень погиб, сорвавшись с 6 этажа
15.08 в 20:36
Сегодня, 15 августа, около 16:30 в доме №69 по улице Троицкой (ранее 50 лет СССР) произошел несчастный случай: с 6 этажа выпал парень возрастом около 25 лет. От полученных травм он сразу скончался.
Как выяснилось, погибший приехал в гости к другу. В этом доме в квартирах находятся открытые зимние кладовые – маленькие выступы с металлическими ограждениями, которые жильцы используют в качестве балконов. Видимо, погибший оперся на ограждения, но крепления не выдержали нагрузки.
К слову, местные власти уже давно призывают жителей подобных домов не использовать кладовые в качестве балконов, так как они не рассчитаны на большой вес.
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2017-08-15 20:36:00
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15.08 в 20:56