В Мариуполе перекроют Приморский бульвар

Пресс-служба Мариупольского горсовета сообщает о том, что в связи с проведением аварийных работ по замене канализационного коллектора с 20:00 2 августа до 05:00 3 августа будет закрыто движение транспорта по Приморскому бульвару в двух направлениях. Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:

- троллейбусный маршрут №4 направлением Драмтеатр - пр. Нахимова - ТФД;

- автобусный маршрут №105 по схеме движения автобусного маршрута №104 (по пр. Нахимова) в прямом и обратном направлении.