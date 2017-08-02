В Мариуполе перекроют Приморский бульвар
2.08 в 13:51
Пресс-служба Мариупольского горсовета сообщает о том, что в связи с проведением аварийных работ по замене канализационного коллектора с 20:00 2 августа до 05:00 3 августа будет закрыто движение транспорта по Приморскому бульвару в двух направлениях. Движение пассажирского транспорта будет организовано следующим образом:
- троллейбусный маршрут №4 направлением Драмтеатр - пр. Нахимова - ТФД;
- автобусный маршрут №105 по схеме движения автобусного маршрута №104 (по пр. Нахимова) в прямом и обратном направлении.
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2017-08-02 13:51:00
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2.08 в 14:15