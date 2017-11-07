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В Мариуполе перезахоронили солдата, останки которого нашли в Театральном сквере

7.11 в 15:47

Сегодня, 7 ноября, на Заозерном кладбище в Кальмиусском районе Мариуполя перезахоронили останки неизвестного советского солдата, которые нашли на раскопках в Театральном сквере.

Теперь военный покоится в братской могиле советских воинов Южного фронта, военнопленных и мирных жителей.

Напомним, на «кладбище» в Театральном сквере уже нашли останки более 200 солдат, большинство из которых – немцы. Среди них был и советский воин, у которого нашли звезду и соответствующую символику.

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2017-11-07 15:47:00
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