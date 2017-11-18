В Мариуполе планируют выделить более 300 тысяч гривен на финансовую помощь жителям
18.11 в 11:34
В Мариуполе постоянные комиссии рассмотрели проекты решений по предоставлению материальной помощи на лечение и людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, сообщает пресс-служба горсовета.
Например, в Левобережном районе сироты не могут выкупить родительский дом; люди имеют сложности в восстановлении жилья после пожаров; мариупольчанка, у которой отец и муж – без вести пропавшие вследствие крушения судна, одна воспитывает полугодовалую дочь. О подобных случаях сообщили в Кальмиусской и Центральной райадминистрациях.
Всего материальную помощь ждут 28 мариупольцев, 19-ти из них деньги нужны на лечение. В проекте решения – выделение более 318 тысяч гривен. Все эти вопросы обсудят на сессии городского совета.
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2017-11-18 11:34:00
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