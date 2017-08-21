В Мариуполе почти вдвое сократилось количество отдыхающих на пляжах

По информации спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя, поток отдыхающих на пляжах города постепенно уменьшается. Если в первой половине августа в выходные на побережье города фиксировался приток курортников в количестве более 30 тысяч, то в прошедшие выходные в среднем около 16 тысяч отдыхающих загорали и купались на побережье.

При этом мариупольцы отмечают, что вода в море чистая, на пляжах мусор есть, но только по вине самих пляжников.