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В Мариуполе почти за 1 миллион гривен ремонтируют школьный санузел

3.11 в 14:20

В Мариуполе успешно реализуют программу «Гигиена в школах 2017-2021 гг», в рамках которой в 8 учебных учреждениях города отремонтируют санузлы. Только в этом году на работы выделили 7,7 миллиона гривен, сообщает пресс-служба горсовета.

Один из участников программы - КУ «Мариупольская специализированная школа І-ІІІ ступеней №3 с углубленным обучением отдельных предметов Мариупольского городского совета Донецкой области». Здесь выполняется ремонт полов, стен и потолков, замена чаш «Генуя», умывальников, оконных и дверных блоков, трубопроводов канализации, отопления, водоснабжения, выпусков канализации, установка бойлеров, металлических перегородок и замена электрических сетей.

Работы планируют завершить к середине ноября. Их общая стоимость 972 тысячи гривен.

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2017-11-03 14:20:00
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