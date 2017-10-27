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В Мариуполе почтили память освободителей Украины от фашистских захватчиков

27.10 в 10:59

Накануне Дня освобождения Украины от фашистских захватчиков мэр Мариуполя Вадим Бойченко, его заместители и председатели районов почтили память тех, кто отчаянно сражался за свободу своей страны и будущее своих потомков. На площади Воинов-освободителей состоялось возложение цветов.

28 октября 1944 года Украину освободили от фашистских захватчиков во время Второй Мировой Войны. Тогда, сражаясь за свободу родных, близких и земляков, погибло 6,5 млн человек. Среди них - 10 тысяч мариупольцев, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Это действительно был подвиг для простых людей. Их стремление к свободе. Их желание подарить нам мир. И мы должны об этом помнить. Сегодняшние наши ветераны показали - нам не надо чужого, но своего не отдадим», - отметил Вадим Бойченко.

Также он добавил, что Мариуполь не словом, а делом благодарит ветеранов за их подвиг. Так, для них сохранили бесплатный проезд в коммунальном транспорте города. В Центральном районе скоро заработает отремонтированный Территориальный центр. Там для одиноких пожилых людей будут работать спортивный зал, парикмахерская и швея. Улучшенные условия и в гериатрическом отделении.

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2017-10-27 10:59:00
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